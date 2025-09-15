El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la visibilidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la bruma y la niebla dominarán el panorama, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación del 25% entre las 08:00 y las 14:00 horas, aunque se espera que las lluvias sean escasas, ya que la precipitación acumulada se prevé en cero.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 20 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados hacia el mediodía. A medida que se acerque la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 25 grados en las horas más cálidas. La humedad relativa será alta, comenzando en un 97% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 57% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas centrales del día.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 1 y 14 km/h, predominando del norte. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 16:00 y las 18:00 horas, alcanzando hasta 28 km/h. Esto podría generar un ligero frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse, con periodos de sol que ofrecerán un respiro a la nubosidad matutina. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 16 grados a última hora. La visibilidad mejorará considerablemente, permitiendo disfrutar de un atardecer despejado, con el ocaso previsto para las 20:43 horas.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un inicio nublado y brumoso, con temperaturas agradables y un viento moderado. A medida que avance el día, se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, lo que permitirá disfrutar de un final de jornada más despejado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 17 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, en Ponteareas, se espera un tiempo mayormente tranquilo, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 26 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con bruma, lo que podría reducir la visibilidad en las primeras horas. A medida que avance la jornada, se prevé que la bruma dé paso a un cielo poco nuboso, permitiendo que el sol brille con más intensidad.

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas experimentará un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas del día, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en la madrugada, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la bruma.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.