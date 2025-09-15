El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas experimentará un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas del día, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en la madrugada, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la bruma.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo más despejado. A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un descenso gradual en la humedad, que bajará hasta un 51% hacia la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más agradable.

El viento será un factor a tener en cuenta hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 4 km/h, aumentando a medida que el día avanza. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas que podrían llegar hasta los 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se anticipa un día mayormente seco, con un leve riesgo de lluvias en la tarde, aunque la probabilidad es baja, especialmente en el periodo de 14:00 a 20:00 horas. La posibilidad de tormentas es prácticamente nula, lo que sugiere que los habitantes de Salceda de Caselas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 20:43, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados , y el viento del norte continuará soplando, aunque con menor intensidad.

En resumen, el día de hoy en Salceda de Caselas se caracterizará por un inicio brumoso que dará paso a un tiempo más cálido y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento notable y un bajo riesgo de precipitaciones.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, O Porriño se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 24 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la visibilidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la bruma y la niebla dominarán el panorama, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación del 25% entre las 08:00 y las 14:00 horas, aunque se espera que las lluvias sean escasas, ya que la precipitación acumulada se prevé en cero.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 88%. El cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.