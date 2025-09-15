El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 19 grados durante la madrugada y la mañana, con una ligera disminución a 18 grados hacia las 4 y 5 de la mañana.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en la tarde, alrededor de las 5 y 6, antes de descender nuevamente hacia la noche. La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% y bajando gradualmente a un 68% hacia el final del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día sea mayormente seco, con una probabilidad de lluvia del 100% entre las 2 y las 8 de la mañana, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con apenas 0.1 mm de precipitación. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto y habrá bruma, las lluvias serán escasas y no deberían afectar significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables y escasas posibilidades de lluvia. Los residentes pueden disfrutar de un tiempo templado, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde y la noche, cuando el viento se intensifique y las temperaturas bajen.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante gran parte del día. A medida que avance la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con algunas variaciones en la nubosidad.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla han sido protagonistas, con una visibilidad reducida que podría afectar a los desplazamientos. A medida que avance la jornada, se espera que estas condiciones den paso a un cielo poco nuboso, especialmente durante las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.