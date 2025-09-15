El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Redondela se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C durante la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente ligeramente, pero sin que esto implique un riesgo significativo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es baja, con un 0% de posibilidad en las horas centrales del día. Sin embargo, en la mañana, existe una ligera posibilidad de lluvia escasa, con un 20% de probabilidad entre las 08:00 y las 14:00, aunque se prevé que no se materialice en cantidades significativas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 54% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más llevadera, especialmente en las horas más cálidas del día. Los vientos serán moderados, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h, lo que aportará una brisa refrescante en las horas más cálidas.

A lo largo de la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero no se anticipan cambios drásticos en las condiciones meteorológicas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 17°C a última hora, lo que sugiere un cierre de jornada agradable y templado.

En resumen, el día en Redondela se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia en la mañana, se espera que el día transcurra sin contratiempos meteorológicos significativos, permitiendo a los residentes y visitantes disfrutar de un día de septiembre en todo su esplendor.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Pazos de Borbén se despertará bajo un cielo que comenzará con niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a condiciones de poco nuboso, lo que permitirá que el sol comience a calentar el ambiente.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos despejados y algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será la protagonista, con una visibilidad reducida que se mantendrá hasta aproximadamente las 4 de la mañana. A partir de ese momento, el cielo comenzará a despejarse, dando paso a un ambiente más soleado.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, se espera un tiempo variado en Vilaboa, con predominancia de cielos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que comenzará en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a media mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.