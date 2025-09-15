El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Pontevedra se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre nubes y claros a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa, especialmente durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos en que el sol logre asomarse, especialmente en las horas centrales.

La temperatura en Pontevedra se mantendrá bastante agradable, comenzando en torno a los 19 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas permitirá disfrutar de un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 97% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros. A medida que la tarde avance, la humedad se situará en torno al 52%, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es baja en las horas centrales del día, pero se incrementa ligeramente en la mañana y al final de la tarde, con un 75% de posibilidad de lluvia escasa entre las 2 y las 8 de la mañana, y nuevamente entre las 8 y las 2 de la tarde. Sin embargo, se espera que cualquier precipitación sea mínima y no afecte significativamente las actividades diarias.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día mayormente nublado con temperaturas agradables y un viento moderado. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, no se anticipan condiciones climáticas severas, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de la jornada con tranquilidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá durante gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 89% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.