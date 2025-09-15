El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Pontecesures se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera bruma que podría hacer que la visibilidad sea un poco reducida en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que rondarán los 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, especialmente durante la tarde. Esto podría contribuir a la formación de nubes más densas y, en algunos momentos, a la posibilidad de lluvias ligeras.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia sea significativa, especialmente entre las 2 y las 8 de la mañana, con un 100% de probabilidad. Se anticipa que la precipitación acumulada será mínima, con valores que no superarán los 0.4 mm, lo que indica que cualquier lluvia será escasa y no debería causar inconvenientes mayores. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, con un 0% de probabilidad entre las 2 de la tarde y las 8 de la tarde.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 12 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde, donde se prevé que pueda llegar hasta los 30 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas que se mantendrán entre los 18 y 24 grados a lo largo del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, permitiendo que algunas horas de sol se asomen entre las nubes. Sin embargo, las nubes altas seguirán presentes, lo que podría dar lugar a un atardecer pintoresco, aunque con una temperatura que comenzará a descender hacia la noche.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, algunas lluvias ligeras en la mañana y un viento moderado que aportará frescura al ambiente. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir temprano, pero las condiciones mejorarán a medida que avance el día.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente brumoso durante las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad reducida se mantendrán hasta aproximadamente las 8:00 AM, cuando se espera que la bruma comience a disiparse. A medida que avance la mañana, el cielo se tornará más nublado, con un aumento en la cobertura nubosa que alcanzará su punto máximo en la tarde.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo variado que comenzará con brumas matutinas y evolucionará hacia un ambiente mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas, la visibilidad podría verse reducida debido a la bruma, especialmente en las primeras horas del día, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 22 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes cubran el cielo, con un aumento en la probabilidad de lluvias escasas, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las horas más húmedas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.