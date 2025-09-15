El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, en Ponteareas, se espera un tiempo mayormente tranquilo, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 26 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con bruma, lo que podría reducir la visibilidad en las primeras horas. A medida que avance la jornada, se prevé que la bruma dé paso a un cielo poco nuboso, permitiendo que el sol brille con más intensidad.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 26 grados. Durante la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 18 grados y descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frescas de la tarde. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bruma. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 50-60% por la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, principalmente del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del buen tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento moderado. La bruma matutina se disipará, dando paso a un cielo despejado que permitirá disfrutar de un hermoso día de septiembre.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. La jornada comenzará con bruma en las primeras horas, especialmente entre las 00:00 y las 05:00, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados .

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas experimentará un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas del día, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en la madrugada, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la bruma.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la visibilidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la bruma y la niebla dominarán el panorama, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación del 25% entre las 08:00 y las 14:00 horas, aunque se espera que las lluvias sean escasas, ya que la precipitación acumulada se prevé en cero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.