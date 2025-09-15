El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Ponte Caldelas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será la protagonista, especialmente en las primeras horas, pero se espera que esta se disipe rápidamente, dando paso a un ambiente más claro y soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas de la mañana y subiendo a 22 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con la presencia de un sol radiante, hará que el día se sienta cálido y agradable.

La humedad relativa será bastante variable, comenzando en un 94% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 61% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más seco y placentero, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones de tormenta, lo que significa que el día transcurrirá sin interrupciones climáticas significativas.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidad de lluvia durante todo el día. Solo se espera una ligera lluvia escasa en la mañana, pero esto no debería afectar las actividades diarias. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento suave. Es un día perfecto para salir a caminar, disfrutar de la naturaleza o simplemente relajarse al aire libre.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Pazos de Borbén se despertará bajo un cielo que comenzará con niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a condiciones de poco nuboso, lo que permitirá que el sol comience a calentar el ambiente.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos despejados y algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será la protagonista, con una visibilidad reducida que se mantendrá hasta aproximadamente las 4 de la mañana. A partir de ese momento, el cielo comenzará a despejarse, dando paso a un ambiente más soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.