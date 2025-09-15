El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, estabilizándose en 17 grados hacia el mediodía. La nubosidad se mantendrá, con períodos de cielo muy nuboso y cubierto, lo que podría limitar la visibilidad. Sin embargo, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es baja en comparación con las horas de la tarde, donde se prevé una ligera bruma y algunas nubes altas.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Hacia la tarde, se espera que el viento alcance ráfagas de hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. La dirección del viento se mantendrá mayormente del norte, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será del 75% entre las 2 y las 8 de la tarde, aunque las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con apenas 0.1 mm pronosticados. Esto sugiere que, aunque existe la posibilidad de algunas gotas, no se anticipa un evento de lluvia significativo que afecte las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La humedad relativa también comenzará a aumentar, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo. El cielo se despejará en las últimas horas, permitiendo que las estrellas sean visibles, lo que podría ofrecer un espectáculo nocturno agradable para los residentes de Poio.

En resumen, el día de hoy en Poio se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas suaves y un viento moderado del norte. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, no se anticipan condiciones climáticas severas, lo que permitirá disfrutar de las actividades diarias con precaución ante la nubosidad y el viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 89% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Pontevedra se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre nubes y claros a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa, especialmente durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos en que el sol logre asomarse, especialmente en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.