El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Pazos de Borbén se despertará bajo un cielo que comenzará con niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a condiciones de poco nuboso, lo que permitirá que el sol comience a calentar el ambiente.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 16 y 17 grados , con una ligera tendencia a aumentar conforme se acerque el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que la humedad disminuya, lo que hará que las temperaturas se sientan más agradables.

A partir de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 23 grados . Este clima favorable permitirá disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones serán ideales para paseos y reuniones familiares. La brisa será suave, con vientos predominantes del norte que alcanzarán velocidades de hasta 11 km/h, lo que aportará una sensación de frescura sin ser incómoda.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de tormentas también es inexistente, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 15 grados hacia la medianoche. La visibilidad se mantendrá buena, y el cielo se despejará completamente, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer a las 20:43. La noche será ideal para contemplar las estrellas, ya que no se esperan nubes que obstruyan la vista.

En resumen, el día de hoy en Pazos de Borbén se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del aire libre y de la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. La jornada comenzará con bruma en las primeras horas, especialmente entre las 00:00 y las 05:00, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados .

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Redondela se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C durante la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos despejados y algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será la protagonista, con una visibilidad reducida que se mantendrá hasta aproximadamente las 4 de la mañana. A partir de ese momento, el cielo comenzará a despejarse, dando paso a un ambiente más soleado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.