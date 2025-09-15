El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Oia se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:15. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá ligera, con temperaturas que rondarán los 17 grados , lo que hará que la sensación térmica sea agradable para las actividades al aire libre.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 20 grados en su punto máximo. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 89% y descendiendo gradualmente hasta un 65% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de calor podría ser un poco más intensa debido a la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidad durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Sin embargo, se prevén algunas brumas y nieblas en las primeras horas de la mañana, especialmente en zonas cercanas al mar, lo que podría afectar la visibilidad temporalmente. A medida que avance el día, estas condiciones se disiparán, dejando paso a un cielo más despejado.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. Las temperaturas agradables y la baja probabilidad de lluvia hacen de este un día propicio para disfrutar de la belleza natural de la región. Se recomienda a los residentes y visitantes aprovechar el buen tiempo, manteniendo siempre precauciones ante el viento que podría intensificarse en las horas de la tarde.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Baiona se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque a lo largo del día se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas siguientes, manteniéndose en este rango hasta las 05:00 horas.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.