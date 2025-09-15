El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas siguientes, manteniéndose en este rango hasta las 05:00 horas.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 22 grados a las 14:00 horas, con un ambiente cálido y cómodo. La humedad relativa, que comienza en un 95% a medianoche, irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 70% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevé que alcance hasta 31 km/h a las 17:00 horas. Esta brisa moderada será un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no hay expectativas de lluvia que puedan interrumpir las actividades al aire libre. La visibilidad será buena, aunque se anticipa la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana, especialmente entre las 08:00 y 09:00 horas, lo que podría afectar ligeramente la visibilidad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con 23 grados, y comenzará a descender lentamente hacia la noche, donde se espera que se sitúe en torno a los 18 grados a las 23:00 horas.

El ocaso se producirá a las 20:44 horas, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, O Rosal vivirá un día de clima mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.