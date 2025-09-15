El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, O Porriño se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 24 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 56% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde será más seca y cómoda, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noreste a una velocidad de entre 3 y 14 km/h, aumentando ligeramente en intensidad a medida que avanza el día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ser notable, pero no se espera que cause inconvenientes significativos. Este viento fresco puede ser un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad durante la mayor parte del día. Sin embargo, se ha registrado una ligera posibilidad de lluvia en la mañana, aunque se espera que no afecte las actividades diarias. Por lo tanto, es un buen momento para salir y disfrutar de la naturaleza sin preocuparse por el mal tiempo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen O Porriño hasta el ocaso, que se producirá a las 20:44. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando unos 17 grados hacia el final del día, lo que hará que las temperaturas sean agradables para una cena al aire libre o un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo de hoy en O Porriño será mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que el otoño se instale por completo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.