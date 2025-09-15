El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser diferente debido a la alta humedad y la presencia de nubes. Durante la mañana, se prevé que la probabilidad de precipitación sea del 100% entre las 8:00 y las 14:00, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias ligeras, con acumulaciones estimadas en 0.1 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el cielo permanezca mayormente nublado.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 36 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa puede resultar refrescante, pero también puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes podría limitarla en algunos momentos. La tarde se presentará con un cielo más despejado, aunque las nubes altas podrían persistir, lo que dará un aspecto variable al cielo. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 17 grados hacia el final del día.

Es recomendable que los residentes y visitantes de O Grove se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras en las horas centrales. Se sugiere llevar un paraguas o impermeable si se planea salir, especialmente durante la mañana. A medida que avance el día, las condiciones mejorarán ligeramente, permitiendo disfrutar de un ambiente más agradable hacia la tarde y la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante gran parte del día. A medida que avance la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con algunas variaciones en la nubosidad.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la atmósfera se presenta con bruma y niebla, especialmente en las primeras horas, lo que puede reducir la visibilidad en las carreteras y afectar las actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente entre las 6 y las 8 de la mañana, donde se prevé una precipitación de hasta 0.2 mm.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 18 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.