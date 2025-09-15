El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las primeras horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura.

La temperatura se mantendrá estable durante la mayor parte del día, oscilando entre los 18 y 22 grados . A primera hora, se espera que la humedad relativa sea alta, alcanzando el 95%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja en las primeras horas, con un 20% de probabilidad entre las 02:00 y las 08:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, la posibilidad de lluvia escasa aumenta, alcanzando un 65% entre las 08:00 y las 14:00. Se prevé que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que no debería afectar significativamente las actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos de dirección este, con velocidades de hasta 8 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará a dirección noreste y aumentará en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 20 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa también disminuirá, lo que podría hacer que la noche sea más cómoda.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo cambiante, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas se mantendrán agradables, aunque el viento podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir, especialmente durante la tarde.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Baiona se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque a lo largo del día se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Gondomar se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 95% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 60% por la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Vigo se despertará con un ambiente mayormente nuboso, con una temperatura que rondará los 19 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un tiempo agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.