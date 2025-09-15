El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas se mantendrán estables, comenzando en torno a los 18 grados y alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde.

A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en las horas centrales. La temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados. A partir de ese momento, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 22 grados a las 18:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo a medida que el día avanza, alcanzando un 56% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura aumentará conforme se acerque la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 3 y 34 km/h, predominando del norte. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 5% de posibilidad de lluvia en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a un 55% en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque no se esperan lluvias significativas. Esto significa que, en general, el día se desarrollará sin interrupciones por precipitaciones, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, Mos disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones climáticas serán favorables para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.