El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% a las 00:00 horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre 17 y 18 grados. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 02:00 y las 08:00 horas, donde se estima un 90% de posibilidad de lluvia, aunque las cantidades esperadas son escasas, con registros de 0.3 mm a las 07:00 y 0.1 mm a las 08:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia será ligera, podría haber momentos de incomodidad para quienes se desplacen al aire libre.

Durante la tarde, el tiempo mejorará ligeramente, con cielos poco nubosos y temperaturas que alcanzarán hasta 22 grados a las 15:00 horas. La humedad comenzará a descender, llegando a un 59% hacia las 15:00, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios repentinos en el tiempo, ya que la nubosidad podría aumentar nuevamente hacia la noche.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h desde el noreste en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, el viento se mantendrá activo, con velocidades que rondarán entre 26 y 27 km/h.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente cubierto con algunas lluvias ligeras en la mañana, seguido de una tarde más despejada y cálida. Se aconseja a los residentes que lleven paraguas si planean salir por la mañana y que se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día. La noche cerrará con cielos despejados y temperaturas que descenderán a 15 grados, ofreciendo un final de jornada fresco y agradable.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá durante gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados.

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente brumoso durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% al inicio del día, lo que contribuirá a la sensación de bochorno y a la persistencia de la bruma en el ambiente.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo variado que comenzará con brumas matutinas y evolucionará hacia un ambiente mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas, la visibilidad podría verse reducida debido a la bruma, especialmente en las primeras horas del día, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 22 grados hacia el mediodía.

