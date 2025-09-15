El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. La jornada comenzará con bruma en las primeras horas, especialmente entre las 00:00 y las 05:00, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados .

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 15 grados a las 06:00 y 14 grados a las 07:00. La humedad relativa será alta, rondando el 90%, lo que contribuirá a la sensación de bochorno en las primeras horas del día. El viento soplará del noreste con velocidades de entre 2 y 4 km/h, lo que no generará un impacto significativo en la sensación térmica.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado hasta alrededor de las 11:00, cuando se espera un aumento en la nubosidad, pasando a un estado poco nuboso y posteriormente a nuboso hacia la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 14:00, con un máximo de 24 grados . La humedad comenzará a disminuir gradualmente, alcanzando un 62% a las 14:00.

A lo largo de la tarde, el cielo se tornará más cubierto, especialmente entre las 15:00 y las 19:00, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 22 grados. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. El viento aumentará en intensidad, alcanzando rachas de hasta 29 km/h del norte, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la tarde.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá nuboso, con temperaturas que descenderán a 18 grados a las 22:00. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 73% hacia el final del día. La visibilidad mejorará a medida que la bruma matutina se disipe, permitiendo disfrutar de un ocaso que se prevé espectacular a las 20:43.

En resumen, Mondariz experimentará un día variado, comenzando con bruma y despejados, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables, sin riesgo de precipitaciones. Se recomienda a los habitantes disfrutar de las horas de sol y prepararse para un ambiente más fresco al caer la tarde.

Hoy, 15 de septiembre de 2025, A Cañiza se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 22 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 22 grados a las 17:00 horas.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Pazos de Borbén se despertará bajo un cielo que comenzará con niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a condiciones de poco nuboso, lo que permitirá que el sol comience a calentar el ambiente.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, en Ponteareas, se espera un tiempo mayormente tranquilo, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 26 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con bruma, lo que podría reducir la visibilidad en las primeras horas. A medida que avance la jornada, se prevé que la bruma dé paso a un cielo poco nuboso, permitiendo que el sol brille con más intensidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.