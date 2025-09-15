El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la visibilidad será óptima y las temperaturas alcanzarán su punto máximo.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 19 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados en la mañana. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 24 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 91% en la madrugada y descendiendo a un 54% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un confort general durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante en las horas más calurosas del día. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas costeras.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 35% de posibilidad de lluvias ligeras en la mañana y un 65% en la tarde, aunque las condiciones generales no indican que se esperen lluvias significativas. La precipitación acumulada se estima en solo 0.2 mm, lo que sugiere que, si bien hay una ligera posibilidad de lluvia, no debería afectar las actividades diarias.

En resumen, Moaña disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea paseando por la costa o realizando actividades al aire libre.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente nuboso, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas del día, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 18 grados , proporcionando un inicio de jornada fresco pero agradable.

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente que podría resultar algo fresco en comparación con las temperaturas típicas de esta época del año. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una ligera posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 65% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es prudente llevar un paraguas si se planea salir.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Vigo se despertará con un ambiente mayormente nuboso, con una temperatura que rondará los 19 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un tiempo agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.