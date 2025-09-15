El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas estables. Sin embargo, se prevé que a partir de las 07:00 horas, se presenten lluvias escasas, con una precipitación estimada de 0.2 mm. Esto se debe a la presencia de nubes que traerán consigo ligeras lluvias, aunque no se espera que sean significativas.

Durante la tarde, el tiempo comenzará a despejarse ligeramente. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor de 22 grados . La humedad comenzará a disminuir, llegando a un 59% hacia las 20:00 horas. A lo largo de la tarde, el cielo pasará de cubierto a poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol se filtren, brindando un respiro a la atmósfera cargada de la mañana.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio ante la alta humedad y las temperaturas que se prevén.

La probabilidad de precipitación es alta en las primeras horas del día, con un 95% entre las 02:00 y las 08:00, disminuyendo a un 70% entre las 08:00 y las 14:00. Sin embargo, a partir de las 14:00, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que sugiere que la tarde será más tranquila y despejada.

En resumen, Meis experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras en la mañana, seguido de un tiempo más despejado y temperaturas agradables por la tarde. Los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvia en las primeras horas, pero pueden esperar un final de jornada más ameno y fresco.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá durante gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante gran parte del día. A medida que avance la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con algunas variaciones en la nubosidad.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 19 grados durante la madrugada y la mañana, con una ligera disminución a 18 grados hacia las 4 y 5 de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.