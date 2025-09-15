El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 18 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 18 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser diferente debido a la alta humedad y la presencia de viento. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de hasta 8 km/h desde el sureste y aumentando gradualmente, alcanzando picos de hasta 33 km/h en la tarde, con dirección principalmente del norte.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la probabilidad de lluvia sea baja en las primeras horas, pero aumentará a medida que se acerque la tarde. Se estima una precipitación escasa, con valores que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las horas más críticas. La probabilidad de lluvia se sitúa en un 85% entre las 02:00 y las 08:00, y un 65% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es posible que se produzcan algunas lloviznas ligeras, especialmente en la mañana.

A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, con un 0% entre las 14:00 y las 20:00, lo que permitirá que el tiempo se estabilice y se mantenga más despejado. Sin embargo, las nubes altas podrían persistir, lo que afectará la visibilidad del sol durante el ocaso, que se espera para las 20:44.

Es importante que los residentes de Meaño se preparen para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. Se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir por la mañana. A medida que avance el día, las condiciones mejorarán, ofreciendo un ambiente más agradable para disfrutar de actividades al aire libre en la tarde, aunque se debe tener en cuenta la fuerza del viento.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante gran parte del día. A medida que avance la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con algunas variaciones en la nubosidad.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 19 grados durante la madrugada y la mañana, con una ligera disminución a 18 grados hacia las 4 y 5 de la mañana.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que alternarán entre nubes densas y momentos de poco nuboso. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque se prevén algunas horas con menos nubes, especialmente en la tarde.

