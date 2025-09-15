El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 89% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 18 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, con un 65% de posibilidad de lluvias ligeras. Durante este periodo, se prevé que caigan alrededor de 0.3 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el norte, alcanzando rachas de hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 16:00, con un valor de 24 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche.

En la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que las condiciones mejoren ligeramente hacia la noche, con un cielo poco nuboso y temperaturas que descenderán a 19 grados. La probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente después de las 14:00, con un 0% de posibilidad de precipitaciones en las horas posteriores.

La puesta de sol se producirá a las 20:44, momento en el cual el cielo podría despejarse, ofreciendo una vista más clara de las estrellas. Sin embargo, la bruma podría hacer acto de presencia en las primeras horas de la noche, lo que podría afectar la visibilidad.

En resumen, Marín experimentará un día mayormente cubierto con algunas lluvias ligeras en la mañana y un viento moderado que aumentará en intensidad hacia la tarde. Las temperaturas serán agradables, pero la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para posibles lluvias y disfrutar de las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.