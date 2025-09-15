El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 76% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. A lo largo de la mañana y la tarde, se prevén intervalos de poco nuboso, lo que permitirá que el sol asome en algunos momentos, aunque la mayor parte del tiempo el cielo permanecerá cubierto.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa una probabilidad del 35% de lluvia escasa durante la mañana, aumentando a un 95% en la franja horaria de 14:00 a 20:00. Esto sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras, especialmente en la tarde, aunque no se esperan acumulaciones significativas. Las precipitaciones serán de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que la lluvia será más bien simbólica y no afectará de manera drástica las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte a una velocidad de entre 8 y 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 26 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 20:42, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con la posibilidad de que la nubosidad persista. En resumen, el día en Lalín será mayormente nublado, con algunas lluvias ligeras y temperaturas frescas, ideal para disfrutar de actividades en interiores o prepararse para el cambio de estación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.