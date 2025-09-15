El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la atmósfera se presenta con bruma y niebla, especialmente en las primeras horas, lo que puede reducir la visibilidad en las carreteras y afectar las actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente entre las 6 y las 8 de la mañana, donde se prevé una precipitación de hasta 0.2 mm.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante la mañana, oscilando entre los 18 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de bochorno. A medida que el día avance, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable.

El viento será un factor importante a considerar. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h. En las horas más cálidas de la tarde, se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando rachas de hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del aumento de la temperatura.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a despejarse, dando paso a intervalos nubosos y, finalmente, a un cielo mayormente despejado hacia la noche. Esto permitirá disfrutar de un hermoso ocaso, que se espera para las 20:45, ideal para actividades al aire libre y paseos por la costa.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja durante la tarde y la noche, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que las condiciones serán favorables para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día con un inicio brumoso y cubierto, pero que se transformará en un ambiente más cálido y despejado hacia la tarde, ideal para disfrutar de la belleza natural de la isla.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante gran parte del día. A medida que avance la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con algunas variaciones en la nubosidad.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla han sido protagonistas, con una visibilidad reducida que podría afectar a los desplazamientos. A medida que avance la jornada, se espera que estas condiciones den paso a un cielo poco nuboso, especialmente durante las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.