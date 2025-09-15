El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, A Guarda se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con brumas persistentes en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, con momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 21 grados , proporcionando un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la sensación de frescor que puede generar el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá gradualmente, lo que contribuirá a una sensación más confortable por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un factor a considerar.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad de lluvias ligeras en las horas de la tarde, aunque no se anticipan acumulaciones significativas. Esto significa que, en general, el día se desarrollará sin interrupciones por lluvias, permitiendo disfrutar de un día mayormente seco.

Los momentos más soleados se esperan entre las 11:00 y las 15:00 horas, cuando el cielo podría despejarse temporalmente, ofreciendo una buena oportunidad para disfrutar del aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la nubosidad aumentará nuevamente, y el cielo volverá a cubrirse.

El orto se producirá a las 08:15 y el ocaso a las 20:45, lo que proporciona un día con una duración de luz solar considerable. En resumen, A Guarda experimentará un día templado y mayormente nublado, con un leve riesgo de brumas y viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante las rachas de viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Oia se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:15. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá ligera, con temperaturas que rondarán los 17 grados , lo que hará que la sensación térmica sea agradable para las actividades al aire libre.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas siguientes, manteniéndose en este rango hasta las 05:00 horas.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.