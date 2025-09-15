El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Gondomar se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 95% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 60% por la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso.

A lo largo del día, el cielo experimentará cambios, comenzando con un estado despejado que se irá transformando en nuboso hacia la tarde. A partir de las 14:00 horas, se prevé que el cielo se cubra, con una probabilidad de precipitación del 0% en las primeras horas, aumentando a un 20% entre las 08:00 y las 14:00. Sin embargo, las posibilidades de lluvia se mantendrán bajas, con una precipitación estimada de solo 0.1 mm en el periodo de la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 22 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las rachas de viento más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 18:00, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.

La visibilidad se verá afectada por la niebla en las primeras horas del día, especialmente en las zonas más cercanas a cuerpos de agua, pero se espera que mejore a medida que avance la mañana. A partir de las 10:00, la niebla se disipará, permitiendo una mejor visibilidad y un cielo más claro.

En resumen, Gondomar disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, aunque se recomienda estar atentos a los cambios en el cielo hacia la tarde. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, pero es aconsejable llevar una chaqueta ligera para la tarde, cuando el viento se intensifique y las temperaturas comiencen a descender.

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Baiona se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque a lo largo del día se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las primeras horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 88%. El cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.