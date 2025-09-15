El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con periodos de cielo poco nuboso y despejado, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 21 grados . En la mañana, se prevén temperaturas alrededor de los 15 grados, descendiendo a 14 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual, alcanzando los 20 grados en la tarde y un máximo de 21 grados hacia el final del día. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 14 grados.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 98% en la mañana y disminuyendo gradualmente a un 60% en las horas de la tarde. Esto puede contribuir a la sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que la tarde avanza, la humedad se estabilizará, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 40% de lluvia ligera en las primeras horas de la mañana, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.2 mm. Sin embargo, a medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, con un 0% de probabilidad en la tarde y la noche. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con condiciones húmedas, se espera que se mantenga seco durante la mayor parte del tiempo.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 7 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad.

En resumen, Forcarei experimentará un día de cielos cubiertos y bruma en la mañana, con una mejora hacia la tarde, temperaturas agradables y un viento moderado. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia al inicio del día, se espera que el tiempo se mantenga mayormente seco y cómodo a medida que avance la jornada.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 15 de septiembre de 2025, A Estrada se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera bruma que podría dificultar la visibilidad en algunos momentos. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en las horas centrales.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.