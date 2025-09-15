El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

Hoy, 15 de septiembre de 2025, A Estrada se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera bruma que podría dificultar la visibilidad en algunos momentos. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en las horas centrales.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 14 y 22 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas más frescas de la tarde. A medida que se acerque la noche, la temperatura volverá a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que se mantenga alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 70% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, con un 85% de posibilidades de lluvia. Se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en las horas de mayor actividad. Sin embargo, a partir de las 8 de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, y se espera que el cielo se mantenga cubierto sin precipitaciones significativas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A lo largo del día, el viento será más intenso, especialmente en las zonas abiertas y expuestas.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, alta humedad y una probabilidad considerable de lluvia en las horas de la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos y disfrutar de las temperaturas suaves, aprovechando las horas más cálidas antes de que el tiempo se vuelva más inestable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.