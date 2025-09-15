El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo variado que comenzará con brumas matutinas y evolucionará hacia un ambiente mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas, la visibilidad podría verse reducida debido a la bruma, especialmente en las primeras horas del día, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 22 grados hacia el mediodía.

A partir de la tarde, el cielo se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas continuarán ascendiendo, alcanzando un pico de 23 grados en las horas más cálidas. La humedad relativa, que ha sido alta durante la mañana, comenzará a disminuir, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable. Se prevé que la humedad baje del 93% inicial a niveles más cómodos, alrededor del 50% por la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 12 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento fresco contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas sean más elevadas.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, se registraron ligeras lluvias en la madrugada, acumulando hasta 0.3 mm, lo que indica que el suelo podría estar ligeramente húmedo al inicio del día. A medida que el sol se eleva, la probabilidad de lluvia se disipa, y no se anticipan tormentas en el horizonte.

Los periodos de mayor nubosidad se concentrarán en las primeras horas, con un cielo que se tornará poco nuboso hacia el mediodía y se mantendrá despejado durante la tarde. La visibilidad mejorará notablemente, permitiendo disfrutar de un día soleado ideal para actividades al aire libre.

En resumen, Cuntis experimentará un día de contrastes, comenzando con brumas y culminando en un ambiente soleado y cálido. Los residentes y visitantes pueden aprovechar las condiciones favorables para disfrutar de la belleza natural de la región, con temperaturas agradables y un viento que aportará frescura a la jornada.

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente brumoso durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% al inicio del día, lo que contribuirá a la sensación de bochorno y a la persistencia de la bruma en el ambiente.

Hoy, 15 de septiembre de 2025, A Estrada se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera bruma que podría dificultar la visibilidad en algunos momentos. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en las horas centrales.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% a las 00:00 horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.