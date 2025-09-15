El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente brumoso durante las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad reducida se mantendrán hasta aproximadamente las 8:00 AM, cuando se espera que la bruma comience a disiparse. A medida que avance la mañana, el cielo se tornará más nublado, con un aumento en la cobertura nubosa que alcanzará su punto máximo en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 19 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Este ligero aumento en la temperatura se verá acompañado de una sensación de humedad, que se mantendrá alta, con valores que rondarán el 55% a 60% durante la mayor parte del día. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales.

En cuanto a la precipitación, se prevé que Catoira experimente lluvias escasas a partir de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 2:00 PM y las 8:00 PM, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.2 mm. Sin embargo, las lluvias no serán intensas y se espera que sean intermitentes, lo que permitirá que la actividad al aire libre continúe con precauciones.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas. Es recomendable que los residentes tomen precauciones si planean realizar actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un factor a considerar.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La humedad relativa aumentará, lo que podría contribuir a una sensación de frescura. El cielo se mantendrá mayormente nublado, con una ligera mejora en la visibilidad a medida que avancen las horas nocturnas.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo variable, con bruma en la mañana, nubes en la tarde y posibilidad de lluvias ligeras. Los residentes deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo esperado.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente brumoso durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% al inicio del día, lo que contribuirá a la sensación de bochorno y a la persistencia de la bruma en el ambiente.

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Pontecesures se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera bruma que podría hacer que la visibilidad sea un poco reducida en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que rondarán los 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes cubran el cielo, con un aumento en la probabilidad de lluvias escasas, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las horas más húmedas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.