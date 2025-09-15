El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente que podría resultar algo fresco en comparación con las temperaturas típicas de esta época del año. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una ligera posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 65% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es prudente llevar un paraguas si se planea salir.

A medida que avance la jornada, las nubes continuarán dominando el cielo, aunque se espera que la intensidad de la nubosidad disminuya ligeramente hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas expuestas. Es recomendable vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y al viento.

En cuanto a la humedad, se espera que se mantenga elevada durante todo el día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado. La humedad relativa comenzará en un 92% y descenderá a un 55% hacia la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque la sensación de bochorno podría persistir.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando mínimas de alrededor de 11°C. La puesta de sol está programada para las 20:44, lo que brindará una hermosa vista del ocaso, aunque el cielo podría seguir presentando algunas nubes altas.

En resumen, hoy en Cangas se anticipa un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento notable. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para las condiciones cambiantes.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente nuboso, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas del día, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 18 grados , proporcionando un inicio de jornada fresco pero agradable.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la visibilidad será óptima y las temperaturas alcanzarán su punto máximo.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Vigo se despertará con un ambiente mayormente nuboso, con una temperatura que rondará los 19 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un tiempo agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.