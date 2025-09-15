El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante gran parte del día. A medida que avance la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con algunas variaciones en la nubosidad.

La temperatura se mantendrá en un rango agradable, comenzando en torno a los 19 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura puede proporcionar un respiro en medio de la nubosidad predominante. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 95%.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las probabilidades sean bajas en general, aunque hay un ligero riesgo de lluvia escasa, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con valores que no superan los 0.2 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia que pueda caer será ligera y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Este viento puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores cercanos a los 17 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse ligeramente afectada por la bruma que se espera en las primeras horas, pero en general, las condiciones serán adecuadas para la mayoría de las actividades.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas agradables y un ligero riesgo de lluvia, lo que sugiere un día típico de septiembre en la región.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 19 grados durante la madrugada y la mañana, con una ligera disminución a 18 grados hacia las 4 y 5 de la mañana.

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla han sido protagonistas, con una visibilidad reducida que podría afectar a los desplazamientos. A medida que avance la jornada, se espera que estas condiciones den paso a un cielo poco nuboso, especialmente durante las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.