El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente brumoso durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% al inicio del día, lo que contribuirá a la sensación de bochorno y a la persistencia de la bruma en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa, especialmente entre las 6 y las 8 de la mañana, donde se prevé una precipitación de hasta 0.2 mm. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que las lluvias serán ligeras y no generarán inconvenientes significativos.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas mejorarán gradualmente. A partir de las 1 de la tarde, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 5 de la tarde. El cielo se despejará, permitiendo que el sol brille y que la sensación térmica sea más agradable. La humedad comenzará a disminuir, bajando a un 50% hacia el final de la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más fresco y cómodo.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:44. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 18 grados hacia la noche, con una humedad que aumentará ligeramente.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un inicio brumoso y cubierto, seguido de una mejora en las condiciones meteorológicas con cielos despejados y temperaturas agradables por la tarde. Se recomienda a los residentes disfrutar del sol y aprovechar las horas de luz, ya que la noche traerá consigo un ambiente más fresco y cómodo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.