El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente nuboso, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas del día, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 18 grados , proporcionando un inicio de jornada fresco pero agradable.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán predominando. La temperatura alcanzará un máximo de 22 grados hacia el mediodía, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 70%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, se prevé que haya una ligera posibilidad de lluvias escasas en la mañana, especialmente en las primeras horas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm. Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, lo que permitirá disfrutar de algunos momentos de sol.

El viento soplará desde el norte a una velocidad de entre 6 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras. A medida que avance la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, lo que podría ser un alivio ante la humedad del ambiente.

La puesta de sol se producirá a las 20:44, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos cubiertos, ofrecerá momentos agradables y templados a medida que se desarrolle. Los habitantes de Bueu podrán disfrutar de una tarde tranquila, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que las nubes regresen hacia la noche. En resumen, un día variado en el que la naturaleza nos recordará la belleza de la transición entre el verano y el otoño.

El tiempo en otros municipios

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.