El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá durante gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 54% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas en la mañana, con una probabilidad de precipitación del 90% entre las 2 y las 8 de la mañana, y del 70% entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada es mínima, con acumulaciones de solo 0.2 mm en la mañana y 0.1 mm en la tarde. A partir de las 2 de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye a cero, lo que permitirá que el tiempo se estabilice y se mantenga seco durante el resto del día.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, el viento se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar la bruma y las nubes, permitiendo que el cielo se aclare ligeramente hacia la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la humedad, especialmente en las primeras horas del día. Los residentes de Barro deben estar preparados para un día mayormente nublado, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras, pero también con momentos de claridad y temperaturas agradables en las horas centrales del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% a las 00:00 horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 19 grados durante la madrugada y la mañana, con una ligera disminución a 18 grados hacia las 4 y 5 de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.