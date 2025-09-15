El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Baiona se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque a lo largo del día se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre 18 y 19 grados. Sin embargo, la nubosidad comenzará a aumentar, y para el mediodía, se prevé que el cielo esté nuboso. La probabilidad de precipitación es baja, con un 20% de posibilidades de lluvia en las primeras horas de la tarde, aunque las condiciones meteorológicas no indican que se produzcan lluvias significativas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A partir de las 14:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 20 grados. La sensación térmica se verá afectada por la humedad, que se mantendrá en torno al 80%, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

Durante la tarde, el cielo se tornará más cubierto, con un incremento en la nubosidad que podría dar paso a condiciones de bruma. La temperatura comenzará a descender lentamente hacia la noche, y se espera que a las 20:00 horas, cuando el sol se ponga a las 20:44, la temperatura se sitúe en torno a los 17 grados. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 94% al caer la noche.

En cuanto a la precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque se registrará una ligera posibilidad de lloviznas en la tarde, con un acumulado estimado de 0.1 mm. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá tranquilo y sin alteraciones.

En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde. Las condiciones meteorológicas son favorables para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para un cambio en el cielo a medida que avanza el día.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Gondomar se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 95% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 60% por la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las primeras horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Oia se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:15. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá ligera, con temperaturas que rondarán los 17 grados , lo que hará que la sensación térmica sea agradable para las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.