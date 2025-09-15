El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 17 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, alcanzando los 16 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la bruma se hará presente en algunos momentos, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad. A lo largo de la tarde, el cielo se tornará más cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 25 grados, lo que sugiere un ambiente cálido pero con la posibilidad de que la nubosidad impida que el sol brille con fuerza.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que las condiciones serán favorables para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos. El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 26 grados hacia las 17:00 horas. Sin embargo, la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable. A partir de las 18:00 horas, se espera que el cielo continúe cubierto, pero con una tendencia a despejarse hacia la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

En la noche, las temperaturas caerán a 16 grados, y el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. La puesta de sol se producirá a las 20:43, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder los habitantes de As Neves. En resumen, el día se presenta como una jornada mayormente tranquila, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, en Ponteareas, se espera un tiempo mayormente tranquilo, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 26 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con bruma, lo que podría reducir la visibilidad en las primeras horas. A medida que avance la jornada, se prevé que la bruma dé paso a un cielo poco nuboso, permitiendo que el sol brille con más intensidad.

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas experimentará un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas del día, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en la madrugada, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la bruma.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la visibilidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la bruma y la niebla dominarán el panorama, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación del 25% entre las 08:00 y las 14:00 horas, aunque se espera que las lluvias sean escasas, ya que la precipitación acumulada se prevé en cero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.