El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

Hoy, 14 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en esta condición a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la noche, la nubosidad será predominante, con intervalos de lluvia escasa que podrían aparecer en varias ocasiones. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando hasta un 95% en las horas centrales del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 19 a 21 grados . Este rango térmico, aunque moderado, puede sentirse un poco más fresco debido a la alta humedad relativa, que se situará entre el 87% y el 94%. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 23 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría ofrecer algo de alivio ante la humedad.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes y posibles lluvias podría reducirla en momentos puntuales. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones cambiantes, especialmente si planean actividades al aire libre.

La salida del sol se producirá a las 08:13, mientras que el ocaso está previsto para las 20:46, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar, aunque con la advertencia de que las condiciones meteorológicas pueden no ser las más favorables para actividades al aire libre.

En resumen, Vilanova de Arousa experimentará un día cubierto con lluvias escasas, temperaturas agradables pero húmedas, y un viento moderado. Se recomienda a los residentes que lleven paraguas y se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y humedad a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.