El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

Hoy, 14 de septiembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93%, lo que podría generar una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas experimenten un ligero aumento, alcanzando hasta 20 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad y el viento, que soplará desde el sur-suroeste a velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 21 km/h en momentos puntuales. Este viento suave, aunque no será suficiente para despejar el cielo, aportará algo de frescura a la atmósfera.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las horas de la tarde, con un 95% de posibilidades de que se registren lluvias ligeras entre las 14:00 y las 20:00. Se anticipa que la cantidad de lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los casos. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes de Vilagarcía lleven consigo un paraguas o impermeable, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Durante la noche, el cielo continuará cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose en torno a los 19 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura al caer la noche. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo, aunque algo húmedo.

En resumen, el día de hoy en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas agradables y una alta probabilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la lluvia, siempre con la precaución de estar preparado para las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.