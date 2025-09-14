El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo predominantemente nublado con algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa", lo que sugiere que podrían presentarse ligeras precipitaciones, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es del 55% entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que es probable que algunos residentes experimenten lluvias ligeras.

A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados , con una ligera disminución a 18 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno y contribuir a la formación de niebla y bruma en la zona. Esto es especialmente relevante para quienes planean actividades al aire libre, ya que la visibilidad podría verse afectada.

Durante la tarde, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando un máximo de 22 grados . Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, con descripciones que indican "nuboso" y "muy nuboso" hacia el final de la jornada. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 75% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que las lluvias serán esporádicas y no intensas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 metros por segundo, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría proporcionar algo de alivio a la sensación de calor, aunque la alta humedad seguirá siendo un factor a considerar. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 17 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 22:00. La visibilidad podría mejorar ligeramente, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto. La puesta de sol se producirá a las 20:45, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidades de lluvia, ofrecerá temperaturas agradables para los habitantes de Vilaboa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.