El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla y bruma en diferentes momentos del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una visibilidad reducida debido a la niebla que se espera en las primeras horas. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 21 grados a lo largo del día, lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable.

A medida que avance la mañana, la niebla persistirá hasta el mediodía, con una ligera mejora en la visibilidad. Sin embargo, se anticipa que la bruma se apodere del paisaje en las horas posteriores, especialmente entre las 8:00 y las 10:00, cuando la probabilidad de precipitación es del 30%. A lo largo de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 21 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 81%.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de 0.1 mm en las horas de la tarde. Esto se traduce en un día mayormente seco, aunque la posibilidad de lluvias ligeras no puede descartarse, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de precipitación aumenta a un 60% entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, no se esperan tormentas, lo que sugiere que cualquier lluvia será leve y pasajera.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día.

La puesta de sol está programada para las 20:44, momento en el cual la visibilidad podría verse afectada por la bruma persistente. En resumen, Vila de Cruces experimentará un día fresco y cubierto, con la posibilidad de lluvias ligeras y niebla, lo que requerirá precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.