El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Vigo se presenta bajo un cielo mayormente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con descripciones que varían entre "cubierto" y "muy nuboso". Esto sugiere que la luz solar será escasa, lo que podría influir en la sensación térmica a lo largo del día.

En cuanto a la temperatura, se espera que se mantenga bastante estable, oscilando entre los 19 y 22 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, situándose en torno a los 21 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 79% por la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas suaves, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En lo que respecta a la precipitación, se prevé que la probabilidad de lluvia sea baja en general, con un leve aumento en la tarde, donde se estima una probabilidad del 10% de precipitación entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con registros que apenas alcanzan los 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será escasa y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h en la tarde. Esta brisa suave puede ofrecer un alivio ante la sensación de calor, aunque no se espera que cause molestias.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un ambiente mayormente cubierto, temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la alta humedad y el viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.