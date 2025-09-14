El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá en torno al 75% durante las primeras horas, especialmente entre las 02:00 y las 08:00. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm en estos periodos.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia, aunque en cantidades mínimas. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 18 y 22 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo. La temperatura más alta se alcanzará en la tarde, alrededor de las 16:00, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero aún manteniéndose en niveles elevados, alrededor del 79% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A pesar de la presencia de nubes y la posibilidad de lluvia, el viento ayudará a dispersar un poco la humedad en el ambiente.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la situación mejorará ligeramente, aunque se mantendrá un ambiente nublado.

Es recomendable que los residentes de Valga se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad puede hacer que el día se sienta más fresco de lo que realmente es, por lo que se sugiere vestirse en capas para mayor comodidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.