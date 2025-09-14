El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% en la madrugada, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, la temperatura experimentará un ligero aumento, alcanzando hasta 24 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que soplará desde el suroeste a velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea baja durante la mayor parte del día, con un 20% de probabilidad de lluvias ligeras en la franja horaria de 14:00 a 20:00. Sin embargo, se prevé que las condiciones se mantengan mayormente secas, con acumulaciones de precipitación que no superarán los 0.1 mm. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las lluvias serán escasas y no afectarán significativamente las actividades al aire libre.

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría generar una sensación de frescura. El cielo seguirá cubierto, y se espera que las nubes altas permanezcan en la región, lo que podría ofrecer un espectáculo nocturno interesante, aunque sin la presencia de tormentas.

En resumen, Tui experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un cielo cubierto. La jornada se desarrollará sin sobresaltos meteorológicos, permitiendo a los residentes y visitantes disfrutar de la belleza de la región en un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.