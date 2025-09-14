El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

Hoy, 14 de septiembre de 2025, Tomiño se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana. La predicción indica que el cielo estará cubierto durante gran parte del día, con un leve respiro hacia la tarde, donde se espera que las nubes den paso a momentos de poco nuboso. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 17 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 67% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos serán moderados, predominando del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En cuanto a las precipitaciones, se espera una probabilidad del 15% de lluvia entre las 2 y las 8 de la mañana, aumentando a un 20% entre las 8 y las 2 de la tarde. Sin embargo, las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que las condiciones se mantengan secas durante la tarde y la noche.

Los amantes de las actividades al aire libre pueden encontrar un momento propicio para disfrutar de un paseo por la tarde, cuando las nubes den un respiro y el tiempo se torne más agradable. Sin embargo, es recomendable llevar un abrigo ligero, ya que las temperaturas pueden descender rápidamente al caer la tarde.

En resumen, el día en Tomiño se presenta como un día típico de septiembre, con cielos cubiertos y temperaturas agradables, aunque con la posibilidad de algunas lluvias ligeras en las primeras horas. La combinación de humedad y viento puede hacer que la sensación térmica varíe, así que es aconsejable estar preparado para cualquier eventualidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.