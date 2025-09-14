El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

Hoy, 14 de septiembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará hasta un 45% en las horas de la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 18 y 22 grados , lo que sugiere un ambiente templado, aunque algo húmedo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 73% hacia la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes podrían alcanzar hasta 23 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también podría contribuir a la sensación de inestabilidad en el tiempo.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que, aunque habrá nubes y posibilidad de lluvia, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Soutomaior estén preparados para la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las horas de la tarde, cuando la probabilidad de precipitación aumenta.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 18 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 20:45, marcando el final de un día que, aunque nublado y húmedo, no traerá consigo condiciones climáticas extremas.

En resumen, hoy en Soutomaior se prevé un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas agradables y un viento suave. Los habitantes deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, pero no hay motivo de alarma, ya que se espera que el tiempo se mantenga dentro de parámetros normales para esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.