El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Silleda se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla y bruma en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 74% y el 98%, lo que contribuirá a la sensación de bochorno y a la persistencia de la niebla. Este nivel de humedad también puede favorecer la formación de nubes bajas, lo que limitará la visibilidad en algunos tramos de la jornada. A pesar de la presencia de nubes, las probabilidades de precipitación son bajas, con un 25% de probabilidad de lluvia ligera entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 35% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con registros que no superan los 0.1 mm en la mayoría de los periodos.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento suave puede proporcionar algo de alivio a la sensación de calor, aunque no será suficiente para disipar la humedad en el ambiente.

A lo largo de la tarde, las condiciones de cielo cubierto persistirán, con intervalos de niebla que podrían aparecer nuevamente hacia el final del día. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia la tarde y bajando a 16 grados en las últimas horas del día. La visibilidad podría verse afectada nuevamente por la niebla al caer la noche, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado con temperaturas suaves y alta humedad. Aunque las posibilidades de lluvia son escasas, la niebla y la bruma serán protagonistas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.