El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un panorama meteorológico mayormente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 19 y 20 grados , lo que proporcionará un ambiente templado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a la sensación de frescor que puede generar la humedad.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de bruma en algunos momentos, especialmente durante la mañana y la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con registros de hasta 0.1 mm en algunos periodos, especialmente entre las 07:00 y las 08:00, y nuevamente entre las 11:00 y las 12:00. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es moderada, con un 50% de posibilidad en las horas de la mañana y un aumento a un 90% entre las 08:00 y las 14:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es prudente estar preparado para algunas lloviznas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 23 km/h, siendo más fuerte durante las primeras horas del día. Esta brisa puede proporcionar un alivio ante la humedad, aunque también puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cálido.

No se prevén tormentas, lo que significa que, a pesar de la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras, no habrá condiciones severas que puedan afectar las actividades al aire libre. La salida del sol se producirá a las 08:13 y se pondrá a las 20:46, ofreciendo un día relativamente largo para disfrutar de la belleza de Sanxenxo, aunque con la precaución de estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.