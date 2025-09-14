El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que cubrirán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera un cielo completamente cubierto, con descripciones que varían desde "muy nuboso" en las primeras horas hasta "cubierto" en el resto del día. Esto sugiere que la luz solar será escasa, lo que podría influir en la sensación térmica.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un rango que oscilará entre los 18 y 26 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 18 grados, mientras que se espera que el termómetro suba hasta los 26 grados en la tarde. A medida que avance el día, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 24 grados hacia la tarde y bajando a 21 grados por la noche. Esta variación térmica puede resultar agradable, pero la alta humedad relativa, que alcanzará hasta un 92% en las primeras horas, podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los números.

La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no se anticipan chubascos, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin interrupciones por la lluvia.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h, predominando de dirección sureste y oeste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo cubierto, temperaturas agradables pero con alta humedad, y la ausencia de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día sin lluvias, aunque con una sensación de calor debido a la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.