El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

Hoy, 14 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de experimentar algunas lluvias ligeras. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura estable alrededor de los 18 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 70% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Los vientos soplarán desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, lo que contribuirá a mantener una atmósfera tranquila a lo largo del día.

En cuanto a la precipitación, se espera una ligera posibilidad de lluvia, con un acumulado estimado de 0.1 mm en las primeras horas y nuevamente hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es del 30% entre las 08:00 y las 14:00, aumentando a un 55% entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que cualquier lluvia será esporádica y ligera.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de bruma que podrían reducir la visibilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 18 grados nuevamente al final del día. El ocaso se producirá a las 20:45, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila y fresca.

Los ciudadanos de Salceda de Caselas deben estar preparados para un día mayormente nublado, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras. Es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir, especialmente durante la tarde. A pesar de las condiciones nubladas, las temperaturas agradables permitirán disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.